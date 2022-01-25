Джеймс Кэмерон заявил, что ИИ уничтожит человечество

Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Терминатор», «Аватар», «Титаник», заявил, что искусственный интеллект уничтожит человечество с помощью дипфейков. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на PCMag.

Дипфейки — это фотографии или видео, созданные нейросетью. Иногдаих успешно используют для распространения дезинформации, поскольку они крайне реалистичны.

Режиссер считает, что ИИ восстанет против людей и будет использовать дипфейки, чтобы устроить хаос и развязать мировую войну. Он объяснил свою точку зрения на примере нейросети Скайнет из франшизы «Терминатор».

«Все, что нужно было бы сделать Скайнет для захвата мира, это просто обмануть людей, натравить их друг на друга с помощью дипфейков. Ему не придется уничтожать мир с помощью ядерного оружия, намного проще настроить наши умы против нас самих. Это было бы очень похоже на то, что происходит в мире сегодня», — считает Кэмерон.