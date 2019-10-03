Джеймс Кэмерон показал фанатам в Сети, как проходят съемки «Аватара 2»

На снимке видны бассейн с машинами для создания волн и режиссер с камерой на плече, спускающийся в него. Подпись к фото гласит: «Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — обычный день на съемках сиквелов «Аватара».

Действие продолжения культовой кинокартины будет происходить спустя несколько лет после событий первой части.