  • Джеймс Кэмерон показал фанатам в Сети, как проходят съемки «Аватара 2»

    03 октября 2019, 15:03

    Ирина Чишкина

    Режиссер Джеймс Кэмерон разместил в твиттере новые кадры со съемочной площадки, сообщила «Газета.ru».

    На снимке видны бассейн с машинами для создания волн и режиссер с камерой на плече, спускающийся в него. Подпись к фото гласит: «Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — обычный день на съемках сиквелов «Аватара».

    Действие продолжения культовой кинокартины будет происходить спустя несколько лет после событий первой части.