Знаменитости 13 декабря 2023, 13:05 Джеймс Кэмерон подтвердил участие актрисы Кейт Уинслет в съемках третьей части «Аватара»

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Актриса Кейт Уинслет вернется к своей роли Ронал в третьей части «Аватара», режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил журнал People.

Как уточнил RT, голливудскую звезду обучили шаманским практикам, чтобы она знала определенные техники для роли.

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Выход третьей части «Аватара» в мировой прокат запланирован на 19 декабря 2025 года, а релиз четвертой — на 2029 год.