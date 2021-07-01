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    01 июля 2021, 16:24

    Джеймс Франко заплатит 2 миллиона долларов после исков о домогательствах

    Полина Гребенщикова

    Актер Джеймс Франко выплатит 2,235 миллиона долларов (около160 миллионов рублей) за урегулирование иска о сексуальных домогательствах. Именно за такую сумму обвинившие его девушки согласились отозвать претензии, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

    Джеймс Франко заплатит 2 миллиона долларов после исков о домогательствах

    При этом немалую часть суммы девушки потратят на оплату услуг адвокатов.

    Ранее актрисы и бывшие студентки актерской школы Джеймса Франко Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал обвинили его сексуальных домогательствах. Иск был подан еще в 2019 году. Они утверждали, что Франко пытался «создать свой круг молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».