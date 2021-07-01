Джеймс Франко заплатит 2 миллиона долларов после исков о домогательствах

Актер Джеймс Франко выплатит 2,235 миллиона долларов (около160 миллионов рублей) за урегулирование иска о сексуальных домогательствах. Именно за такую сумму обвинившие его девушки согласились отозвать претензии, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

При этом немалую часть суммы девушки потратят на оплату услуг адвокатов. Ранее актрисы и бывшие студентки актерской школы Джеймса Франко Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал обвинили его сексуальных домогательствах. Иск был подан еще в 2019 году. Они утверждали, что Франко пытался «создать свой круг молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».