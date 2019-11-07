Джеймс Дин сыграет в кино через 60 лет после своей смерти

Необычный фильм снимут в США. Картина получила название «В поисках Джека». В ней примет участие легенда голливудского кино — Джеймс Дин. Вся трудность состоит в том, что актер умер более 60 лет назад.

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Однако Дина должны воссоздать с помощью компьютерной графики. Право на использование изображения Джеймса родственники продали студии Magic City Films.

Как написал журнал The Hollywood Reporter, трудиться над «реалистичной версией Джеймса Дина» будут сотрудники компании Image Engine и MOI Worldwidею. Для воссоздания образа Дина они будут использовать фото и видео. Кто будет озвучивать актера, пока не ясно.

Известно, что Джеймс исполнит одну из ключевых ролей в картине. Его героя будут звать Роган. Режиссерами ленты станут Антон Эрнст и Тати Голых. Они являются создателями Magic City Films.

«Мы очень гордимся, что его [Джеймса Дина] семья поддерживает нас и примет все меры предосторожности, чтобы его наследие как одной из самых грандиозных кинозвезд осталось в целости», — сказал Эрнст.

«В поисках Джека» должен выйти в прокат в ноябре 2020 года. Фильм — экранизация одноименного романа Гарета Крокера. В книге речь идет о событиях конца войны во Вьетнаме. В частности, в книге говорится о десяти тысячах военных собак, которых бросили.

Джеймс Дин стал культовой личностью в Голливуде после своей смерти. Он погиб в 1955 году в автокатастрофе. Ему было 24 года. За свою короткую карьеру он сыграл в семи фильмах. За картины «К востоку от рая» и «Гигант» его номинировали на премию «Оскар».