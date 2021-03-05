Джейми Оливер уволил зятя из-за многомиллионных убытков

Известный британский шеф-повар и ведущий кулинарных телепередач Джейми Оливер уволил своего зятя Пола Ханта с поста директора своей сети ресторанов в Италии. Родственник стал причиной многомиллионных убытков.

Оливер в 2008 году запустил сеть ресторанов в Италии. К 2016 году в стране насчитывалось уже 43 заведения от знаменитого шеф-повара. С 2014 года пост директора сети занимал муж сестры шеф-повара Анны Марии — Пол Хант. С этого момента ресторанный бизнес Оливера в Италии начал терпеть убытки. За время работы Пола Ханта Джейми Оливер потерял 25 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил Daily Mail.

Ханта в компании не любили, по словам источника издания, из-за чрезмерной самоуверенности.

«Джейми пришлось выждать время, чтобы успокоиться, а затем нажать на курок», — сказал он.

Представитель Jamie Oliver Group рассказал The Sun, что Хант ушел по взаимному согласию. Он рассказал, что зять Оливера сделала многое для «стабилизации бизнеса» и успешно работал во время первой фазы пандемии коронавируса.

«После стратегического обзора было взаимно согласовано, что имеет смысл нанять генерального директора с мировым именем и технологическим опытом, чтобы привести бизнес в следующую фазу его эволюции», — сказал представитель шеф-повара.

Во время пандемии оборот бизнес-предприятий Джейми Оливера упал чуть более на пять процентов — до 38,8 миллиона фунтов стерлингов.