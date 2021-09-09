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    09 сентября 2021, 23:16

    Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва»

    Полина Гребенщикова

    Актрисе Джейми Ли Кертис вручили почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за выдающиеся карьерные достижения. Об этом написал ТАСС.

    Звезда фильмов «Хэллоуин» и «Чумовая пятница» произнесла речь, в которой поблагодарила своих родителей, актеров Тони Кертиса и Джанет Ли, а также режиссера и сценаристку фильма «Хэллоуин», который дал первый толчок карьере актрисы.

    «В любое другое время бы позволила этому моменту меня захватить, но меня попросили что-нибудь написать, поэтому я зачитаю свою речь. Я очень тронута. Мое сердце сегодня с вами. Я благодарна фестивалю за эту награду», — сказала Кертис.

    Она добавила, что любит работу в кино в первую очередь за общение с творческими людьми.

    «Самый важный момент в моей актерской жизни — это встреча с командой. Именно это я почувствовала в первый же раз, когда оказалась на съемочной площадке», — сказала актриса.

    В программу международного Венецианского фестиваля в этом году вошли 73 полнометражных фильма, 18 короткометражек и 44 проекта секции виртуальной реальности, добавило ИА НСН.