Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва»

Актрисе Джейми Ли Кертис вручили почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за выдающиеся карьерные достижения. Об этом написал ТАСС.

Звезда фильмов «Хэллоуин» и «Чумовая пятница» произнесла речь, в которой поблагодарила своих родителей, актеров Тони Кертиса и Джанет Ли, а также режиссера и сценаристку фильма «Хэллоуин», который дал первый толчок карьере актрисы.

«В любое другое время бы позволила этому моменту меня захватить, но меня попросили что-нибудь написать, поэтому я зачитаю свою речь. Я очень тронута. Мое сердце сегодня с вами. Я благодарна фестивалю за эту награду», — сказала Кертис.

Она добавила, что любит работу в кино в первую очередь за общение с творческими людьми.

«Самый важный момент в моей актерской жизни — это встреча с командой. Именно это я почувствовала в первый же раз, когда оказалась на съемочной площадке», — сказала актриса.

В программу международного Венецианского фестиваля в этом году вошли 73 полнометражных фильма, 18 короткометражек и 44 проекта секции виртуальной реальности, добавило ИА НСН.