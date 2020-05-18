Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле. У джазового музыканта был тур по России

Обычно Браун живет в украинском городе Энергодар вместе со своей супругой, виолончелисткой Натальей Ильиной. Однако во время его тура по Золотому кольцу в России объявили режим всеобщей самоизоляции. Так артист оказался один в ярославской квартире.

«Я находился в России в туре с моими русскими друзьями Стасом и Вадимом. Мы должны были пробыть в туре 28 дней и успели дать 17 концертов: в городах Золотого Кольца, в Чувашии, в Москве и Санкт-Петербурге. Это был мой третий тур по России», — пояснил Браун.

По словам музыканта, выступить ему удалось, а вернуться домой — нет. Недавно он задумался о том, чтобы покинуть Россию на личном автомобиле.

Браун добавил, что в настоящее время учится работать с программой нелинейного монтажа видеоматериалов iMovie. Он уточнил, что хочет загрузить в интернет запись своих живых выступлений. Музыкант также признался, что за время жизни вдали от жены научился варить суп.