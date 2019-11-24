Джастина Тимберлейка заподозрили в измене жене. Видео

Певца Джастина Тимберлейка, женатого на актрисе Джессике Бил, папарацци сняли на вечеринке с коллегой по фильму актрисой Алишей Вейнрайт. Молодые люди общались, держались за руки, Алиша гладила Тимберлейка по колену, а он ее по талии.

Видео опубликовало издание The Sun. 30-летняя Вейнрайт и 38-летний Тимберлейк пили в баре в Новом Орлеане. Судя по кадрам, актер был сильно пьян и еле держался на ногах. На ролике они провели всего несколько минут на балконе, а потом его увела другая девушка.

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Поклонников видео очень расстроило, они тут же решили, что у Джессики с Джастином проблемы в браке. Актеры женаты с 2012 года, четыре года назад у них родился сын — Силас Рандалл Тимберлейк.

Некоторые особо внимательные фанаты семейной пары даже заметили, что Джастин снял обручальное кольцо на вечеринке.

В настоящий момент Джастин Тимберлейк и Алиша Вейнрайт снимаются в фильме «Палмер».