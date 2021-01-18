Джастин Тимберлейк назвал имя и пол своего второго ребенка

Отмечается, что долгое время родители никак не комментировали слухи о появлении на свет еще одного наследника. Это стало поводом для беспокойства у фанатов. Тимберлейк рассказал, что они с женой назвали сына Финеас.

«Он потрясающий и такой милый. Сейчас мы с Джессикой мало спим, и не можем уделять много времени друг другу, но мы так взволнованы, так счастливы!» — поделился эмоциями певец.

Ведущая задала Джастину вопрос, как он чувствует себя в качестве отца двух малышей. Тимберлейк признался, что это очень весело, однако отнимает много времени.

Эллен на протяжении многих лет дружит со звездной семьей и была одной из первых, кто узнал о беременности Джессики. Она уточнила, что это произошло во время их беседы по FaceTime. Музыкант заявил, что супруга хочет раскрыть большой секрет и погладил девушку по животу.