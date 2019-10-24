Джастин Бибер заказал огромный портрет своих зубов

Канадский певец Джастин Бибер решил увековечить изображение своих зубов. После свадьбы с моделью Хейли Болдуин он заказал внушительных размеров портрет, на котором фактически есть только челюсть исполнителя.

Фотографию в рамке уже доставили в дом Бибера. На это обратило внимание издание BuzzFeed. На ней видно нижнюю часть лица певца и его новой спутницы жизни. Зубы Бибера украшают накладки за 25 тысяч долларов.

Необычный аксессуар сам канадец не раз демонстрировал в Instagram.

В последний раз он решил снять для фанатов видео, где крупным планом показал, как выглядит украшение.

Джастин Бибер в очередной раз женился Подробнее

Джастин Бибер и Хейли Болдуин зарегистрировали свой брак год назад. В 2019-м влюбленные снова сыграли свадьбу, на которую пригласили более 150 человек. Торжество организовала жена певца.

Гостями мероприятия стали в том числе модели Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс и Камила Морроне и другие знаменитости.