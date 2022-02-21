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    21 февраля 2022, 00:26

    Джастин Бибер заболел ковидом — TMZ

    TMZ: американский певец Джастин Бибер заболел ковидом и перенес концерт в Лас-Вегасе

    Валерия Шафирко

    Американский певец Джастин Бибер подцепил коронавирус, сообщил TMZ. Это стало причиной приостановки гастрольного тура артиста. По данным издания, по крайней мере одна дата выступления перенесена.

    Как рассказал представитель Бибера, о положительном результате теста на коронавирус певец узнал в субботу, 19 февраля. По его словам, артист чувствует себя хорошо.

    Бибер должен был выступить на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но этот концерт перенесли на лето.

    После этого по графику гастрольного тура Бибер должен выступить во вторник в Глендейле (штат Аризона), уже через день — в четверг — у певца намечен концерт в Лос-Анджелесе.

    «Мы не знаем, когда он заразился вирусом, поэтому неясно, будут ли эти концерты также заморожены», — заявил представитель Бибера.

    В феврале у российского певца Димы Билана заболело горло и заложило нос, а температура подскочила до 37,5 градуса. Экспресс-тест не показал наличия коронавируса, но ПЦР дал положительный результат. Врачи диагностировали у артиста ковид.

    Директор певца Дмитрий Бушуев заявил «360», что с Биланом все хорошо. Сам артист в прямом эфире в Instagram рассказал подписчикам, что у него был положительный результат теста, но сейчас он здоров, и ему уже пришел отрицательный тест.