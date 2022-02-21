Американский певец Джастин Бибер подцепил коронавирус, сообщил TMZ. Это стало причиной приостановки гастрольного тура артиста. По данным издания, по крайней мере одна дата выступления перенесена.

Как рассказал представитель Бибера, о положительном результате теста на коронавирус певец узнал в субботу, 19 февраля. По его словам, артист чувствует себя хорошо.

Бибер должен был выступить на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но этот концерт перенесли на лето.

После этого по графику гастрольного тура Бибер должен выступить во вторник в Глендейле (штат Аризона), уже через день — в четверг — у певца намечен концерт в Лос-Анджелесе.

«Мы не знаем, когда он заразился вирусом, поэтому неясно, будут ли эти концерты также заморожены», — заявил представитель Бибера.

В феврале у российского певца Димы Билана заболело горло и заложило нос, а температура подскочила до 37,5 градуса. Экспресс-тест не показал наличия коронавируса, но ПЦР дал положительный результат. Врачи диагностировали у артиста ковид.

Директор певца Дмитрий Бушуев заявил «360», что с Биланом все хорошо. Сам артист в прямом эфире в Instagram рассказал подписчикам, что у него был положительный результат теста, но сейчас он здоров, и ему уже пришел отрицательный тест.