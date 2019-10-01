Джастин Бибер в очередной раз женился

Влюбленные устроили масштабное торжество в резиденции Montage Palmetto Bluff, которая находится в Южной Каролине. На празднике присутствовало 154 гостя, в числе которых модели Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс, Камила Морроне, а также менеджер Джастина Бибера Скутер Браун. На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, можно также увидеть рэп-исполнителя Джейдена Смита и сестру невесты Алайю Болдуин.

На церемонии влюбленные повторили свои свадебные клятвы, которые дали друг другу год назад. Источник издания пояснил, что организацию торжества взяла на себя жена певца: «Джастин позволил ей взять на себя инициативу. Он шутит, что жить приятнее, когда всем руководит Хейли».

О том, что канадский певец и модель тайно поженились стало известно в октябре прошлого года. Бибер и Болдуин были замечены в церкви в Беверли-Хиллз. Через месяц после этого певец подтвердил, что состоит в официальном браком с Хейли.