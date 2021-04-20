Джастин Бибер снялся в спецэпизоде «Друзей»

Поп-певец Джастин Бибер принял участие в съемках нового спецэпизода-продолжения ситкома «Друзья». Об этом рассказал Comingsoon.net.

Исполнитель появится в серии в хэллоуинском костюме «Спудника» Росса, роль которого исполнял Дэвид Швиммер. Космической картошкой Росс был в восьмом сезоне шоу.

Съемки данного эпизода подошли к концу в апреле 2021 года. Все задержалось на год из-за коронавирусных ограничений.

Участие в съемках приняли все основные герои за временной промежуток от 1994 по 2004 год, пока данное телешоу выходило на экраны. Дэвид Швиммер рассказал, что актеры в продолжении будут играть самих себя, а не знакомых всем персонажей, добавила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Бибер занял первые места в двух чартах Billboard со своим новым альбомом Justice. Об этом сообщила НСН.

Песня Peaches стала лидером в Hot 100, а весь альбом оказался в топе чарта Billboard 200. При этом группа Justice пригрозила ему судом, чтобы он переименовал альбом. Сам Бибер на это не реагирует.