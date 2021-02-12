Джастин Бибер проведет сольный концерт в прямом эфире TikTok

TikTok объявил о грандиозном событии. 15 февраля в 22:00 по московскому времени, популярный американский певец Джастин Бибер проведет сольный концерт в прямом эфире. Послушать музыканта сможет любой желающий.

Концерт JournalsLive станет первым полноценным сольным выступлением артиста в прямом эфире TikTok LIVE.

Сольник пройдет из модного дома певца Drew House в официальном аккаунте @justinbieber. Исполнитель представит свой самый популярный альбом Journals. Он впервые был выпущен в цифровом формате на онлайн-платформах в 2013 году.

«Я рад воплотить это шоу в жизнь. Journals — один из моих любимых альбомов, и я никогда не исполнял его вживую. Я благодарен TikTok за то, что у меня появилась возможность поделиться им со всеми в День Святого Валентина», — сказал Бибер.

Особенность этого концерта в том, что фанаты певца со всего мира смогут зайти в TikTok и провести время в компании любимого музыканта и его треков, посвященных любви.

На аккаунт Бибера в TikTok подписаны более 19,7 миллиона пользователей, а его первый видеоролик — отрывок из его хита Yummy — набрал более 177 миллионов просмотров. Также через TikTok музыкант делится с подписчиками бэкстейджами со съемок и забавными моментами из жизни.