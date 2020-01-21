Джастин Бибер прокомментировал свое признание в любви к жене

Исполнитель объяснил, что он публично признается в своих чувствах не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что хочет порадовать жену. Артист считает, что говорить о том, что тебе дорог человек — здорово.

Бибер говорит, что несмотря на то, что он сделал много крутых вещей, радовать жену — это его любимое.