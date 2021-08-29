Джастин Бибер побил рекорд по числу слушателей на Spotify

Джастин Бибер набрал 83,3 миллиона слушателей в месяц на стриминговой платформе Spotify. Канадский поп-исполнитель стал самым популярным певцом в истории сервиса, сообщил Chart Data.

Покорить такую высоту на Spotify прежде еще не удавалось ни одному из артистов. Ни у кого пока даже не набралось больше 80 миллионов слушателей ежемесячно.

Примечательно, что в первой тройке лидеров нет ни одного исполнителя из США. На второй строчке — еще одна канадская знаменитость, The Weeknd. В месяц у него 74,53 миллиона слушателей. Бронзу забрал британский певец Эд Ширан с 72,41 миллиона прослушиваний.

Британская певица Дуа Липа — самая популярная среди женщин на Sроtifу. Она набрала 65,5 миллиона слушателей. Вторую строчку заняла американская рэперша Доджа Кэт с 60,84 миллиона слушателей.

Журнал Billboard в мае назвал канадского рэпера и певца Дрейка артистом десятилетия. Ранее с ним опять поссорился Канье Уэст, который на эмоциях раскрыл домашний адрес своего коллеги. Все из-за того, что Дрейк наметил выпуск альбома на одну дату с Канье.