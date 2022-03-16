Джастин Бибер лишился сна из-за проблем со здоровьем у супруги

Супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли попала в больницу с подозрением на инсульт. Из-за этого исполнитель совершенно потерял покой. музыкант целыми днями следит за состоянием возлюбленной. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание People.

При этом сама Хейли призналась, что не хочет, чтобы кто-то сильно переживал из-за ее состояния. Однако Джастин сильно нервничает и боится за супругу.

«Джастин все еще очень переживает. Он едва может уснуть. Он не спит и следит за ней, пока она отдыхает», — сообщил источник.