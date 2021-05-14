Джаред Лето в шапке-ушанке записал видео под песню «Ленинграда»

Американский актер Джаред Лето надел шапку-ушанку и записал видео под песню российской группировки «Ленинград». Ролик он опубликовал в личном Instagram-аккаунте, сообщил «ПолитЭксперт».

На кадрах Лето трясет головой в такт музыке. Сопровождает выступление артиста хит «Дачники», в котором звучит большое число нецензурных слов. Публикация музыканта набрала более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев. Особенно активизировались российские пользователи Сети. Они предложили Джареду сделать дуэт с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым.

«Кто-то явно захотел водочки, огурчиков и пельмешков», — пошутил один из подписчиков Лето.

Актер много раз заявлял, что ему нравится Россия. Он неоднократно приезжал в российские города в рамках своих туров с группой 30 Seconds to Mars.

Ранее писатель Захар Прилепин высказался по поводу певца Сергея Шнурова. По его словам, у исполнителя мания величия.

«Шнуров — это банальное мышление, ничего там нет глубокого. В стране, где Маяковский был, Саша Черный, где были настоящая сложность, остроумие, сейчас какая-то заборная чепуха», — отметил Прилепин.