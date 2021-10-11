Джаред Лето пострадал на марше антипрививочников в Риме

Американский музыкант и актер Джаред Лето пострадал во время митинга антипрививочников в Риме. По его словам, полиция применяла слезоточивый газ против участников акции.

О случившемся Джаред Лето сообщил у себя в Stories в Instagram. Артист подчеркнул, что не был в числе митингующих, а просто снимал происходящее на видео.

Источник фото: instagram.com/jaredleto

На кадрах, которые он опубликовал, можно видеть экипированных полицейских со щитами и в шлемах. Правоохранители перекрыли одну из улиц. Демонстранты скандировали разные лозунги, свистели и размахивали флагами Италии.

«Меня поймали на протесте в Италии», — сказал Лето, добавив, что полицейские применяли слезоточивый газ против горожан.

Несмотря на это, актер продолжил съемку. Вероятно, он пострадал несильно.

Ранее крупные выступления против локдауна и вакцинации прошли в Австралии. Там из-за столкновений с митингующими пострадали несколько офицеров полиции.