Джаред Лето едва не погиб при подъеме на скалу

Актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, пытаясь подняться на скалу. Об этом он сам рассказал в Instagram-аккаунте.

«Не хочу драматизировать, но сегодня я чуть не погиб», — написал вокалист группы «30 Seconds to Mars». По словам музыканта, когда он находился на высоте около 600 футов (почти 183 метра), его страховочную веревку начал резать острый камень.

«Я помню, как смотрел вниз на землю», — поделился с подписчиками Лето. Музыкант отметил, что в этот момент он больше осознавал положение, чем испытывал страх. Несмотря на произошедшее артист все равно продолжил свое восхождение на скалу.

В феврале Джаред Лето попал в объективы папарацци, во время прогулки с российской моделью Валерией Кауфман. Пара была замечена на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. СМИ пишут, что 48-летний Лето и 25-летняя Кауфман находятся в отношениях с 2018 года, однако пара старается не афишировать свой союз.

А в январе фронтмент группы «30 seconds to Mars» выложил в Instagram номер телефона и предложил написать ему. Оказалось, что это бот. Звонок, к слову, не бесплатный. Тем не менее, фанаты довольны.