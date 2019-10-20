Джаред Лето чуть не сорвал съемки «Джокера»

Ганн вычеркнул Джокера из второго «Отряда самоубийц». Почему? Подробнее

Актер сильно возмутился, когда узнал, что фильм о Джокере будут снимать без него. Причина сильных эмоций в ранее исполненной роли злодея в экранизации комиксов DC «Отряд самоубийц». Джаред Лето направил агентам жалобу, а затем обратился к своему музыкальному менеджеру Ирвингу Азоффу. Тот должен был связаться с главами материнской компании Warner и потребовать наложить запрет на съемки «Джокера».

Близкие к Джареду Лето люди отрицают, что актер что-то требовал от Warner Bros. Ирвинг Азофф комментировать ситуацию отказался. Однако издание припомнило тот факт, что после официального анонса съемок «Джокера», Лето перестал сотрудничать со музыкальным менеджером.

Злодей из «Отряда самоубийц», которого сыграл Лето, был весьма эффектен: гнилые зубы, зеленые волосы, постоянно зачесанные назад, и налитые кровью глаза. Актер рассказывал, что несколько месяцев искал воплощение, а затем входил в образ. И, хоть выслушал затем немало претензий, проект в мировом прокате вовсе не провалился.