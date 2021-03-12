Джанни Моранди упал в костер

Итальянский певец Джанни Моранди попал в больницу с сильными ожогами рук и ног. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на близких знакомых 76-летнего музыканта.

Музыкант пострадал в своем загородном доме в городе Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей. Моранди обрезал ветви кустарника в саду и сжигал их на костре. В какой-то момент он потерял равновесие и упал в огонь.

Певца экстренно доставили в центральную городскую больницу. Врачи осмотрели его и перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена.

Исполнитель быстро пришел в себя после шока и сделал несколько фотографий с врачами, написал «МИР 24».

Позже Моранди выложил в Instagram свою фотографию за рулем трактора и подписал ее: «Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера».

Общий тираж проданных дисков Моранди превышает 50 миллионов экземпляров. Певец и сейчас продолжает активную студийную и гастрольную деятельность.