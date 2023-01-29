Знаменитости 29 января 2023, 12:15 «Дышать было все тяжелее». Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер Художник Мирошник: телеведущий Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер РИА «Новости»

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Знаменитый телеведущий и путешественник Николай Дроздов уже неделю находится в реанимации с переломами восьми ребер, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник в новом выпуске шоу НТВ «Ты не поверишь!». По его словам, 85-летний Дроздов поскользнулся и упал, выходя из машины, в паре метров от своего подъезда.

Мирошник отметил, что вначале активный телеведущий не хотел ехать в больницу, хотя на этом настаивала его жена, Татьяна Дроздова. Однако через два дня он сам вызвал скорую помощь и согласился на госпитализацию.

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«Ребра вдавились, поэтому у него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее. Если он поехал сам в больницу, значит, было действительно невыносимо больно», — рассказал художник.

Он добавил, что врачи нашли у Николая Дроздова переломы и ушибы и положили его в реанимацию. Сейчас он постоянно на обезболивающих, но «держится молодцом, не унывает, не теряет оптимизма», подчеркнул художник. Он почти каждый день созванивается с Дроздовым — и утверждает, что у него уже более бодрый голос, он рассказывает анекдоты и уже планирует новые путешествия.

По прогнозам врачей, телеведущему придется провести в больнице еще около недели, а полное восстановление займет пару месяцев.