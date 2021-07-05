«Дыры и швы по всему телу»: Британская певица сделала пластику в Турции и едва осталась жива

Известная в Великобритании певица и модель Кэти Прайс, которая увлекается пластическими операциями, показала, как после последнего хирургического вмешательства, она «превратилась в монстра». Женщина прилетела в Турцию специально ради липосакции всего тела и подтяжки глаз и губ, липосакции под подбородком и ввода жира в ягодицы.

Как пишет The Sun, Прайс сейчас выглядит неузнаваемо. Когда она проснулась, узнала, что ей требуется переливание, но отказалась, опасаясь коронавируса в крови донора.

Модель и мать пятерых детей призналась, что подумала: «Какого черта я наделала?». Ее жених, наблюдавший за ней в операционной, опасался, что она умрет.

«Честно говоря, я попала в ад и вернулась, это было ужасно. Боже мой, я выгляжу как монстр из фильма ужасов. Я просто подумала: „Вот оно, я умру“. Я боялся выглядеть уродом, как эта невеста Франкенштейна или фальшивая кукла. Я проснулась с дырами и швами по всему телу. Я просто хочу вернуть старую Кэти!», — сказала певица в интервью изданию.

Прайс перенесла операцию три недели назад и выздоравливает, сообщили журналисты. Они опубликовали кадры из больничной палаты 43-летней экс-модели.

Пластический хирург Дмитрий Крысин назвал «разводом на деньги» операцию по увеличению ягодиц при помощи липофилинга. Это процедура пересадки собственного жира пациента в необходимые места