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    14 октября 2021, 11:55

    Дыхательная недостаточность развилась у Александра Серова — СМИ

    Mash: у певца Александра Серова развилась дыхательная недостаточность второй степени

    Антон Ишбульдин, Мария Бокарева

    Дыхательная недостаточность открылась у певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, отчего возникает одышка при малейшей активности. Об этом написал Telegram-канал Mash.

    Дыхательная недостаточность развилась у Александра Серова — СМИ

    Telegram-канал Mash сообщил, что певец находится в тяжелом состоянии и сейчас он лежит в реанимации. По данным канала, у Александра Серова развилась дыхательная недостаточность второй степени, вызывающая одышку при минимальной двигательной активности.

    Также Telegram-канал Mash написал о том, что течение болезни у Серова осложняется сахарным диабетом, однако он находится в ясном сознании и дышит через кислородную маску.

    Директор артиста Александр Федорков не смог «360» рассказать о состоянии Александра Серова.

    «Ничего не могу сказать, я не уполномочен ничего говорить», — ответил на вопрос о состоянии певца Александр Федорков.

    Дочь певца Александра Серова Мишель на своей странице в Instagram сообщила, что артист проходит интенсивное лечение и находится в надежных руках.