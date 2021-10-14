Дыхательная недостаточность открылась у певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, отчего возникает одышка при малейшей активности. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Telegram-канал Mash сообщил, что певец находится в тяжелом состоянии и сейчас он лежит в реанимации. По данным канала, у Александра Серова развилась дыхательная недостаточность второй степени, вызывающая одышку при минимальной двигательной активности.

Также Telegram-канал Mash написал о том, что течение болезни у Серова осложняется сахарным диабетом, однако он находится в ясном сознании и дышит через кислородную маску.

Директор артиста Александр Федорков не смог «360» рассказать о состоянии Александра Серова.

«Ничего не могу сказать, я не уполномочен ничего говорить», — ответил на вопрос о состоянии певца Александр Федорков.

Дочь певца Александра Серова Мишель на своей странице в Instagram сообщила, что артист проходит интенсивное лечение и находится в надежных руках.