Никому концертов не срывал. Пиар-директор объяснил претензии Кремлевского дворца к центру Лепса

Певец Григорий Лепс не срывал никаких концертов в Кремлевском дворце, а судебный иск к его центру связан с отменой выступления Юрия Антонова в мае. Об этом «360» заявил пиар-директор артиста Владимир Урюпин.

«Ничего не сорвал [Лепс]. Начнем с этого. Причем тут Григорий Викторович. Заявление подано на непроведенный концерт Юрия Михайловича Антонова. Никому ничего не срывал он [Лепс] в жизни никогда. Ни одного концерта не сорвал никому», — подчеркнул Урюпин.

Он пояснил, что Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр, потому что компания являлась организатором концерта Юрия Антонова, который в тот момент болел.

«Кремлевский дворец хотел, чтобы концерт проходил именно 15 мая. Юрий Михайлович был на больничном. Кремлевский дворец хочет получить арендную стоимость за непроведенный концерт, потому что артист заболел. Причем здесь Лепс, объясните мне?» — возмутился он.

О том, что Кремлевский дворец подал в суд на продюсерский центр Лепса из-за сорванного концерта, сегодня сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, с центра требуют 1 миллион 950 тысяч рублей.

Сам Лепс сообщения СМИ никак не комментировал. Накануне артист развелся с женой, что бурно обсуждалось в соцсетях. Самая известная сваха России Роза Сябитова уже назвала его завидным женихом.