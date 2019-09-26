Двоюродный брат Елизаветы II посетит Екатеринбург

Представители отдела международных и межрегиональных связей Уральской ТПП рассказали, что британская делегация во главе с Майклом Кентским примут участие в мероприятии, которое будет состоять из трех частей.

Предположительно, встречать иностранных гостей будут представители свердловской власти из министерства международных связей, администрации губернатора, а также сотрудники представительства МИД России в Екатеринбурге.

«Конкретные фамилии станут известны ближе к дате мероприятия», — сказали в торгово-промышленной палате.

Днем проведут биржу деловых контактов для британских и российских предпринимателей, а вечером — заключительный прием.

Майкл Кентский — это двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II. Его называют «самым русским британским принцем», поскольку с 1992 года он регулярно приезжает в Москву. Также сам Майкл Кентский неоднократно заявлял, что имеет русские корни и «чувствует глубокую привязанность к России». Его бабушка, великая княжна Елена Владимировна, была внучкой Александра II.