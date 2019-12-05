Двойник Зеленского снимется в российском сериале

Исабаев исполнит роль украинского президента Владимира Зеленского в сериале по мотивам снискавшего популярность фильма «Слуга народа».

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Сейчас двойник юмориста и политика находится в Ялте. Здесь он учится основам актерского мастерства. Сообщается, что съемки пройдут в этом же городе.

Напомним, что популярность к Умиду Исабаеву пришла, когда один из пассажиров в московском метро отметил его сходство с Владимиром Зеленским. Фотографию попутчика тот опубликовал в Сети.