Двойник Макгрегора пришел знакомиться с кумиром на пресс-конференцию. Видео
К зданию, где Макгрегор встретился с журналистами, молодой человек подъехал на Gelandewagen в сопровождении пары тонированных машин. Толпа рванула за автомобилями, скандируя «Конор!», но ожидания болельщиков не совсем оправдались.
Оказалось, что на Mercedes-Benz прибыл российский двойник Макгрегора. Он предстал перед фанатами в классической тройке с красным галстуком. Очки, борода и прическа молодого человека дополнили его сходство с бойцом UFC.
Сам поклонник признался, что хотел бы купить у спортсмена бутылку виски, и охотно позировал фотографам.
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На пресс-конференцию Конора Макгрегора пустили только представителей прессы — и то по заранее составленным спискам. На ней спортсмен расскажет о своей жизни и карьере, в том числе и реванше с Хабибом Нурмагомедовым.