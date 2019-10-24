  • Двойник Макгрегора пришел знакомиться с кумиром на пресс-конференцию. Видео

    24 октября 2019, 12:39

    Александра Ломейко, Людмила Александрова

    Пресс-конференция с бойцом UFC Конором Макгрегором началась в Москве. Один из фанатов решил использовать свое сходство со спортсменом и лично приобрести у него виски.

    К зданию, где Макгрегор встретился с журналистами, молодой человек подъехал на Gelandewagen в сопровождении пары тонированных машин. Толпа рванула за автомобилями, скандируя «Конор!», но ожидания болельщиков не совсем оправдались.

    Двойник Макгрегора пришел знакомиться с кумиром на пресс-конференцию. Видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Оказалось, что на Mercedes-Benz прибыл российский двойник Макгрегора. Он предстал перед фанатами в классической тройке с красным галстуком. Очки, борода и прическа молодого человека дополнили его сходство с бойцом UFC.

    Двойник Макгрегора пришел знакомиться с кумиром на пресс-конференцию. Видео | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сам поклонник признался, что хотел бы купить у спортсмена бутылку виски, и охотно позировал фотографам.

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    На пресс-конференцию Конора Макгрегора пустили только представителей прессы — и то по заранее составленным спискам. На ней спортсмен расскажет о своей жизни и карьере, в том числе и реванше с Хабибом Нурмагомедовым.