Знаменитости 28 января 2024, 00:20 Двойник Киркорова заявил, что снимался в кино вместо певца Двойник Киркорова Егожинский не стал скрывать что, снимался вместо певца РИА «Новости»

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Дублер Алексей Егожинский является двойником певца Филиппа Киркорова. В фильме «Последний богатырь» он заменял вокалиста в сцене с актером Сергеем Буруновым, об этом сообщил сайт mk.ru.

«Конечно, я же его дублер. <…> В кино я снимался вместо него. В фильме „Последний богатырь“ есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я», — заявил он.

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Егожинский признался, что в новогоднем проекте «Иван Васильевич меняет все!» он ни разу не играл за Киркорова. При этом все сцены с исполнителем убрали из фильма.

Также дублер иногда поет вместо вокалиста. Его выступления могут стоить от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчина без фонограммы исполняет песни, а вырученные суммы с концептов тратит на благотворительность.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал Киркорова «взрослым ребенком». По его словам, артист любит диснейленд и американские горки. Он поехал в США, чтобы побывать на концерте Мадонны, однако это не указывает на то, что музыкант не вернется на Родину.