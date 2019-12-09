Двойник Ди Каприо вернулся в службу спасения

Бурцев участвовал в телевизионном шоу «Роман с Ди Каприо». Там его пытались сделать абсолютным двойником известного актера. Он пояснил журналистам, что по окончании съемок отказывался от других телепроектов, но соглашался на корпоративы. Летом текущего года Бурцев ушел со своей работы и стал ведущим праздничных мероприятий.

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«Сначала я совмещал с основной работой, но теперь решил уволиться из службы „112“. Сейчас зарабатываю только корпоративами. Это примерно 50—60 тысяч рублей в месяц, но все равно мое финансовое положение оставляет желать лучшего», — уточнил двойник.

Теперь мужчина работает на прежней должности оператора технической поддержки службы спасения «112».

«Мой начальник не ожидал, что после проекта я вернусь. Он думал, что я уволюсь и останусь работать в шоу-бизнесе», — отметил Бурцев.

Двойник Ди Каприо добавил, что сейчас выступает в России, в Казахстане и в Турции, а в скором времени планирует работать в Белоруссии.