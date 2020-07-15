Двойник Адель решилась на операцию из-за экстремального похудения певицы

В этом году ряд СМИ сообщили, что британская певица экстремально похудела, сбросив 45 килограммов лишнего веса. Отмечается, что 32-летняя девушка изменилась ради своего семилетнего сына Анджело. Дело в том, что в последнее время у нее ухудшилось самочувствие, поэтому Адель изменила образ своей жизни и сильно похудела.

После этих новостей двойник артистки начала терять работу. Клиенты утверждают, что она абсолютно не похожа на певицу. Чтобы сохранить публику, Херриотт необходимо срочно сбросить вес. Женщина решилась на операцию по уменьшению желудка. Она призналась, что обросла долгами, собирая деньги, информирует «Экспресс газета».

«Операция — непростое решение, но надеюсь, что это будет выходом из ситуации. Мне пришлось взять крупный кредит, чтобы покрыть стоимость. Я боялась потерять работу», — поделилась она.

Теперь двойник певицы надеется, что после похудения сможет вернуть потерянные деньги.