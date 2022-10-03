«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар» | 360°

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«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар»

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«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар»

Чеботина: рада, что дошла до середины проекта, поскольку устала бояться, что меня раскроют

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Певица Люся Чеботина в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro прокомментировал свое участие в  «Шоу Аватар» на канале НТВ, заявив, что ради проекта отменила все свои дела и несколько концертов.

Артистка призналась, что образ ее героини Мэри Поппинс пришелся ей по вкусу, поскольку выглядел он довольно волшебно.

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«Из предложенных персонажей мне больше всего понравился стильный образ моей героини. И еще я представляла, как аватар сможет двигаться, в длинной юбке, это было бы не очень раскрепощенно. Я боялась, что голос у Мэри будет писклявым, но когда услышала, то поняла: „О, это недалеко от истины“, — добавила Чеботина.

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При этом певица отметила, что двигаться по сцене в нем было достаточно сложно.

«И на этом костюме по всей поверхности закреплены датчики и провода, на голове неудобная конструкция. Двигаться было достаточно сложно, трудно было передать правильные движения для Мэри. Руки постоянно „проваливались“ в юбку, и надо было помнить об их правильном положении», — сказала она.

В завершении Чеботина подчеркнула, что была немного рада своему уходу с проекта, поскольку устала бояться, что ее раскроют. При этом она призналась, что совершенно не умеет врать.

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