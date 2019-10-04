Две бывшие студентки актерской школы обвинили Джеймса Франко в домогательствах

Американского актера и режиссера Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах. С иском в суд Лос-Анджелеса обратились две студентки школы исполнительского мастерства, которой он руководит.

Девушки заявили, что и сам Франко, и его деловые партнеры пользовались руководящим положением. Актерские возможности учащихся реализованы не были, сообщила газета The New York Times.

Вместо развития профессиональных навыков, по словам Сары Титер-Каплан и Тони Гаал, в школе им предложили нечто иное. Актрис вынудили принять участие в прослушивании и съемках сексуального характера. За это им обещали роли в фильмах, которые так и не запустили в производство.

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Две бывших студентки Франко отметили, что школа была частью схемы, которая обеспечивала знаменитость и его сотрудников-мужчин «молодыми актрисами, которыми можно было бы воспользоваться».

Девушки поступили в филиал школы Studio 4 в Лос-Анджелесе в 2014 году. Каждая из них платила за обучение около 300 долларов в месяц.

Джеймса Франко уже обвиняли в домогательствах. С исковым заявлением в суд против него обратилась американская актриса Виолет Пэйли. Сам Франко выразил солидарность с жертвами насилия на церемонии вручения премии «Золотой глобус».