Против Владислава Ширяева, который выступает под псевдонимом Yung Trappa, возбудили два уголовных дела. Рэпера заподозрили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Потерпевшими Telegram-канал «Mash на Мойке» назвал двух девушек. Одна из них — заявившая на музыканта первокурсница, вторая — ее подруга.

Последняя, уточнили СМИ, тоже написала на Yung Trappa заявление. Рэпера привезли на допрос, кадры которого показал региональный СК. Следствие намерено настаивать на аресте Ширяева.

Ранее стало известно, что музыканта решили допросить по административному делу о мелком хулиганстве.

Обвинения в изнасиловании Yung Trappa якобы отрицает и заявил, что секс с первокурсницей у него был по обоюдному согласию, причем не один раз. По версии девушки, она приехала в коттедж для обсуждения съемок в клипе, а Ширяев надругался над ней утром 1 ноября. В интернете девушку обвинили в том, что она сама поехала с музыкантом за город. Феминистка Лола Тагаева указала на распространенность случаев, когда общество изначально негативно относится к женщине.

Правоохранители отмечали, что проверят поступившее о сексуальном насилии заявление.