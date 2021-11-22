Дужников поделился воспоминаниями о Нине Руслановой

Умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Актер Станислав Дужников в разговоре с ИА Natiоn News поделился своими воспоминаниями об актрисе.

Дужников рассказал, что работать с Руслановой было интересно. На съемках она часто делилась историями из жизни и творческой деятельности. Он добавил, что очень рад был работать с великой актрисой на площадке.

«Нина Ивановна — это чудесная и прекрасная актриса. Все определения слова „лучший“ можно применить к Нине Ивановне в отношении профессии. В жизни она достаточно суровый человек. Он не терпела беспорядков, оскорблений, не любила, когда человек себя вел вызывающе. С ней работать было очень здорово и интересно. У нее было обострено чувство справедливости. Она никогда не молчала. Это великая актриса. Очень жаль, что ее не стало», — поделился актер.

Нина Русланова известна своими ролями в постановках Театра имени Вахтангова, а также в таких фильмах как «Познавая белый свет», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей» и других.