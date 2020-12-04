Дуров заявил, что сотни миллионов долларов не сделали его счастливым

«К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее это никогда не делало меня счастливым. <....> Я подозреваю, что одна из причин, по которой я разбогател, занимаясь любимым делом, заключается в том, что деньги никогда не были для меня целью», — признался бизнесмен.

Он отметил, что также довольно рано понял, что нужно создавать, а не потреблять. Поэтому предприниматель сконцентрировался на создании социальных платформ, в надежде, что это принесет человечеству пользу.

Дуров признался, что еще в студенческие годы начал увлекаться созданием веб-сайтов. Его это затягивало, хотя в те времена более перспективным делом считалось занятие юриспруденцией.

В конце своего обращения бизнесмен обратил внимание, что сейчас наступила уникальная эпоха, когда можно изобретать роботов и создавать виртуальные миры.