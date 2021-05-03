Дуров выложил новое фото в Instagram впервые за три года

Основатель Telegram Павел Дуров впервые за три года выложил новую фотографию у себя в Instagram. На снимке россиянин с голым торсом медитирует на крыше в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram.

На фотографии предприниматель уже по традиции демонстрирует отличную физическую форму. Судя по накаченному телу, Дуров уделяет спортивным тренировкам не меньше времени, чем медитациям.

«Внешний мир является отражением внутреннего», — написал Дуров в подписи к снимку.

В комментариях отметилась бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова.

«Ты крутой!» — написала певица.

Дуров ответил смайликом со сложенными руками.

Многие пользователи засыпали Дурова просьбами «вернуть стену», что стало уже классической шуткой для всех, кому знакома история соцсети «ВКонтакте». Некоторые поблагодарили его за Telegram.

В последний раз Дуров выкладывал фото в 2018 году. Тогда он рассказал, что его любимый фильм — «300 спартанцев», а также порадовался, что российские власти никак не могут заблокировать Telegram.

Дуров в этом году впервые вошел в первую десятку рейтинга богатейших россиян по версии Forbes.