Дуров опубликовал трогательный пост в честь 70-летия матери

Создатель «ВКонтакте» поздравил маму Альбину с днем рождения — с 70-летием. Слова благодарности в ее адрес он написал в своем Telegram-канале.

«Моей маме сегодня исполняется 70. Она главная причина, по которой я стал тем, кто я есть сегодня», — заявил предприниматель.

В школе он был своевольным ребенком, который часто конфликтовал с учителями, признался Дуров. Несмотря на это мама всегда поддерживала его, она никогда не вставала ни на чью сторону, кроме своих сыновей.

«Она добрая и полная энергии, но также одна из самых умных и мудрых людей, которых я знаю», — написал Дуров.

Бизнесмен рассказал, что его мама родилась в интеллигентной семье, которую во время Октябрьской революции депортировали в Сибирь из Киева. Девушка училась в лучших университетах России, несколько лет жила в Германии. А потом в Италии преподавала в вузах.

«С днем рождения, мама! Мы любим тебя», — добавил Дуров.

Также он выложил две фотографии: снимок мамы, сделанный несколько десятилетий назад, и свое детское фото.

«Я похож на маму?» — спросил Дуров.

Альбина Дурова родилась 3 апреля 1951 года. Она преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете.