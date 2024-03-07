Знаменитости 07 марта 2024, 11:59 «Дурная я баба». Лариса Гузеева попала в больницу с переломом Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как неделю ходила со сломанной ногой РИА «Новости»

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Телеведущая Лариса Гузеева сломала ногу. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях и продемонстрировала, как медицинский работник аккуратно накладывает гипс на травмированную конечность.

Гузеева рассказала, что неудачно упала на ровной поверхности. Сначала она терпела боль, но через неделю все же решила обратиться за медицинской помощью.

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«Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», — посетовала ведущая.

Это уже второй несчастный случай с Гузеевой за последние месяцы. В начале этого года она показывала подписчикам новую прическу с челкой, которой скрывала ушиб на лбу, полученный после падения.

Недавно главная сваха страны решила создать бренд со своим именем. Теперь она сможет продавать косметические продукты и женскую одежду, в том числе и из латекса, под названием Larisa Guzeeva.