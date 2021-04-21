«Дурью маетесь». Гузеева поспорила с Валей Карнавал о современной музыке

Лариса Гузеева в шоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница» раскритиковала парня с музыкальным образованием, который соорудил инструмент из сантехнических труб и сыграл на них. С Гузеевой поспорила тиктокерша Валя Карнавал, которой ранее уже досталось от Ларисы Долиной.

Валя Карнавал оценивала таланты блогеров из TikTok вместе с Гузеевой, Димой Биланом и Инной Судаковой. Когда парень показал, как можно играть на сантехнических трубах, Гузеева заявила, что не понимает, зачем это нужно, если уже есть столько инструментов, которые создало человечество.

«Современное искусство? По мне — дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь», — сказала Гузеева.

Валя Карнавал вступилась за молодого музыканта. Блогерша отметила, что не каждый додумается до того, чтобы создать новый инструмент, которого еще нет на Земле, из труб.

«Извлечение этого звука из канализационной трубы вас настолько потрясло, что вы сказали, вау, как до сих пор человечество не додумалось и не создало это?» — возмутилась Гузеева.

«Это круто, что даже трубы издают звук и музыку!» — парировала Валя Карнавал.

Ведущая шоу Регина Тодоренко поддержала Валю. Она сказала, что это просто современное искусство. Но Билан не согласился с ними и признался, что не разглядел в парне таланта.

Ранее с критикой на Валю Карнавал обрушилась Лариса Долина. В шоу «Музыкалити» певица упрекала тиктокершу в том, что та бездарно поет, а потом чуть не ушла из студии.