Duran Duran выпустили трек Anniversary с пасхалками

Группа Duran Duran выпустила новый трек Anniversary, приуроченный к 40-летию группы. В песне можно найти пасхалки в виде фрагментов старых песен группы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Песня войдет в новый альбом группы Future Past. Основатель группы Джон Тейлор рассказал, что работа над песней была веселой.

Музыкант добавил, что песня рассчитана на широкую аудиторию и ее посыл должен быть понятен многим.

«После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает „быть вместе“ и „оставаться вместе“», — поделился Тейлор впечатлениями от работы над песней.

Выход альбома запланирован на 22 октября.

Ранее певица Земфира решила больше не давать концерты, так как пандемия коронавируса убила ее профессию. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал посвященный артистке паблик во «ВКонтакте».

Она добавила, что у нее были грандиозные концертные планы на прошлый год, однако по факту состоялось только два живых выступления.