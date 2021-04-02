«Дура была»: Сябитова сообщила о планах удалить импланты из груди

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась, что импланты в груди стали доставлять ей большой дискомфорт. Она решилась удалить их, написал «Собеседник».

Женщина ходила с увеличенной грудью девять лет. Ей приходилось носить компрессионное белье, так как только оно выдерживало тяжелую грудь и не натирало. Помимо этого, Розе нельзя было спать на животе. Она вернет себе естественные формы ближе к зиме, рассказал сайт «Утро.ру».

«Дура была. Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили», — уточнила знаменитость.

Сябитова призвала женщин не повторять ее ошибку. Как она считает, бессмысленно тратить деньги на такие операции.