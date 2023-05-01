Знаменитости 01 мая 2023, 15:29 «Думал, свалюсь». У Димы Билана начались проблемы со здоровьем после участия в шоу «Маска» Выигравший в шоу «Маска» Дима Билан рассказал о проблемах со здоровьем bilanofficial / YouTube

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Шоу «Маска» стало для певца Димы Билана испытание на прочность. Артист серьезно терял в весе на каждой съемке, написал StarHit.

Билан выступал в маске Мамонтенка, и его костюм был одним из самых жарких и тяжелых за всю историю проекта. Только голова зверя весила около 15 килограммов. Любимцу многомиллионной публики было нелегко.

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«Если я после каждого концерта сольного полтора килограмма, под два бывает [теряю], то тут три с половиной точно», — признался артист.

Во время последнего выступления, когда к костюму добавили другие атрибуты, звезда мог похудеть даже на четыре килограмма за раз. Билан предположил, что к остеопату ему придется ходить около двух месяцев.

«Я, правда, думал, что я сейчас свалюсь», — сказал певец после заключительного шоу.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» также признался, что самым сложным во время участия в шоу было лгать родным, не рассказывать в каких съемках он участвует.

Ранее «360» писал, что Билан не будет выступать на концерте с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib. Победитель «Евровидения» выступит 6 мая в Дубае с Бастой — Василием Вакуленко.