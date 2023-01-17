Эксклюзив 17 января 2023, 04:37 «Думал, что это не моя роль». Актер Муртазаалиев рассказал, как проходил кастинг в «Мажор в Сочи» Магомед Муртазаалиев рассказал о работе с Прилучным в фильме «Мажор в Сочи» Телеканал «360»

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Первая роль в кино Магомеду Муртазаалиеву досталась благодаря знакомству с экс-резидентом Comedy Club Александром Незлобиным. А недавно состоялась премьера фильма «Мажор в Сочи», в которой он играл на одной площадке с Павлом Прилучным. Своими впечатлениями Муртазаалиев поделился в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик.

«Мы уже были резидентами Comedy Club и познакомились с Незлобиным. Он на тот момент писал сценарий к фильму „Жених“. И в какой-то момент он просто пригласил нас с напарником на съемки. Мне очень понравился процесс, а кинолента получилась очень душевной», — поделился Муртазаалиев.

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После дебюта его стали приглашать в другие проекты. Муртазаалиев снимался в сериалах «Дружба народов» и «А у нас во дворе». Также сыграл эпизодическую роль в фильме «Жара».

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«На драматическую роль жителя Сочи по имени Гамлет меня пригласил режиссер Никита Власов, с которым я успел поработать в других проектах. Сначала я сказал, что это не моя роль, но он стал меня переубеждать. В итоге, пришел на кастинг, где была полная импровизация и мою кандидатуру утвердили», — рассказал артист.

Однако, спустя время продюсеры фильма решили поменять актера. Тогда Муртазаалиев позвонил Власову, чтобы узнать, сколько еще есть претендентов на роль Гамлета. Режиссер сказал, что больше никого не рассматривает кроме Магомеда. В итоге, продюсеры согласились на условия артиста.

«На съемках „Мажор в Сочи“ я познакомился с актером Павлом Прилучным. Интересно, что уже после первой сцены с Прилучным, он ко мне подошел и предложил обменяться телефонными номерами. С тех пор мы поддерживаем с ним связь», — отметил Муртазаалиев.

После окончания съемок в фильмы артисты продолжили общение и периодически переписываются. По словам Магомеда, для него это яркий пример человеческого отношения со стороны такого популярного актера как Прилучный, который имеет «огромную армию фанатов».