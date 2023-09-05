Эксклюзив 05 сентября 2023, 22:45 «Думал, что его ничего не достанет». Панину предрекли привлечение к ответственности в России Глава ФПБК Бородин: переезд не позволит актеру Алексею Панину избежать наказания РИА «Новости»

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Актер Алексей Панин* чувствовал себя безнаказанным, когда поливал грязью Россию, находясь за рубежом. Однако он был не прав, и справедливость восторжествует, рассказал «360» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так он прокомментировал ситуацию с задержанием артиста в Эстонии.

«Находясь далеко-далеко, он (Панин* — прим. ред.) думал, что его ничто не достанет, и можно говорить все, что хочешь. Вот <…> он совершил административное преступление, и [теперь] стоит вопрос о его депортации в Россию», — заявил он.

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Бородин отметил, что закон в России работает для всех одинаково, и знаменитости — не исключение. Когда человек виноват, он должен понести наказание за свой поступок. Артистам, которые уехали из РФ и позволяют себе говорить гадости про страну, должны на примере Панина* убедиться, что не останутся безнаказанными.

Собеседник «360» добавил — каким бы человек не был знаменитым и какое бы положение в обществе не имел, его статус не может оправдывать совершенные правонарушения.

Ранее стало известно, что Алексея Панина* задержали в Таллине, где он попытался ворваться в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения. В России против актера возбудили уголовное дело после того, как он поддержал теракт на Крымском мосту и тем самым публично оправдал терроризм. Также Панин* объявлен в розыск в РФ.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.