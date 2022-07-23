«Дули губы и качали головами». Собчак осудила Скабееву за критику тверка американского сенатора

Телеведущая Ольга Скабеева в своей программе обсудила танец американского сенатора Тиары Мак. Осуждение тверка женщины раскритиковала ведущая Ксения Собчак.

Скабеева показала тверк Мак в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Сенатор-демократ от штата Род-Айленд станцевала в купальнике в своем предвыборном ролике. При этом женщина стояла на голове и тверкала. Так она решила заработать голоса молодых избирателей. Осуждение ролика в студии не понравилось Собчак.

«Обсудили как всегда важное. По этому поводу разобрали тверк и „задницу“ сенатора от массы Род-Айленд Тиары Мак. Приглашенные Скабеевой эксперты с интересом изучили материал, дули губы и качали головами. Гражданин, твои налоги в надежных руках», — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Скабеева на сообщение телеведущей пока не отреагировала.

Тиаре Мак 28 лет. Видео с танцем она опубликовала в соцсети еще в начале июля. Из-за ролика Мак столкнулась с большим количеством критики. Несмотря на это, она отказалась извиняться за свой танец. По словам сенатора, она не стесняется быть «странной темнокожей женщиной».