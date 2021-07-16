Духовник МакSим призвал ее поклонников молиться и надеяться на чудо
Духовник певицы МакSим игумен Лука рассказал, что состояние певицы остается очень тяжелым. Священнослужитель призвал молиться неравнодушных за выздоровление артистки.
Игумен заявил, что пока нет утешительных или радостных новостей о состоянии певицы.
«Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — сказал священнослужитель. Его процитировал телеканал НТВ.
Певица МакSим попала в больницу в середине июня. У нее диагностировали более 40% поражения легких, но тесты на коронавирус были отрицательными. Спустя несколько дней после госпитализации ее состояние ухудшилось, поэтому врачи приняли решение подключить ее к ИВЛ и ввести в медикаментозную кому.
С тех пор состояние артистки оценивается как тяжелое. В середине июля генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова заявила, что врачи видят небольшую положительную динамику в состоянии МакSим. Также она призвала поклонников певицы не верить многочисленным слухам о ее состоянии и доверять только проверенным источникам.