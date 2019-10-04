Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил 100-летнюю фанатку песней

Актер спел известную праздничную песню Happy birthday to you. А еще он пожелал женщине хорошо повеселиться в свой День рождения. Именинница улыбалась, смеялась в голос и отправляла Джонсону воздушные поцелуи.

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В семье пожилой женщины подготовили для звезды такой же творческий ответ. Родственники бабушки записали ее реакцию на подарок Джонсона. Позже Джонсон разместил в Тwittеr ролик, в котором объединил свое поздравление и реакцию юбилярши.

По словам актера, он горд, что Мари — его поклонница.